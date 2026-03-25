鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為13.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.06元，其中最高估值2.3元，最低估值0.38元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.3(2.3)
|1.52
|2.05
|1.43
|最低值
|0.38(0.38)
|-1.96
|-0.08
|1.11
|平均值
|1.22(1.17)
|0.4
|0.73
|1.29
|中位數
|1.06(0.99)
|0.5
|0.59
|1.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|223.94億
|182.03億
|262.09億
|323.56億
|最低值
|136.51億
|103.21億
|156.48億
|249.43億
|平均值
|177.15億
|159.39億
|201.41億
|280.47億
|中位數
|171.86億
|168.21億
|200.44億
|274.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|0.92
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
|137.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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