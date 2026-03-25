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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.06元，其中最高估值2.3元，最低估值0.38元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.3(2.3)1.522.051.43
最低值0.38(0.38)-1.96-0.081.11
平均值1.22(1.17)0.40.731.29
中位數1.06(0.99)0.50.591.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值223.94億182.03億262.09億323.56億
最低值136.51億103.21億156.48億249.43億
平均值177.15億159.39億201.41億280.47億
中位數171.86億168.21億200.44億274.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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