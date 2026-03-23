鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為12.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值1.13元，最低估值0.38元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.52
|1.3
|1.99
|最低值
|0.38(0.32)
|-1.96
|-0.08
|0.67
|平均值
|0.79(0.76)
|0.25
|0.51
|1.25
|中位數
|0.77(0.76)
|0.24
|0.45
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|223.94億
|182.03億
|262.09億
|323.56億
|最低值
|116.29億
|91.94億
|115.62億
|249.43億
|平均值
|168.25億
|153.48億
|196.30億
|280.47億
|中位數
|167.13億
|167.02億
|200.44億
|274.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|0.92
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
|137.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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