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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值1.13元，最低估值0.38元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.13(1.13)1.521.31.99
最低值0.38(0.32)-1.96-0.080.67
平均值0.79(0.76)0.250.511.25
中位數0.77(0.76)0.240.451.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值223.94億182.03億262.09億323.56億
最低值116.29億91.94億115.62億249.43億
平均值168.25億153.48億196.30億280.47億
中位數167.13億167.02億200.44億274.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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Venture Global, Inc. Class A15.505-1.93%

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