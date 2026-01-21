推動社區減碳計畫 國科會「淨零沙盒」跨部會共推淨零商業模式

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-21 18:01

國科會於今 (21) 日攜手經濟部與環境部舉辦「公民社會的淨零沙盒實驗–社區到政策的雙螺旋」成果交流會。國科會主委吳誠文表示，為擴大社區氣候行動影響力，強化跨部會的協作機制，與經濟部合作推動企業媒合，搭建民間團體與企業間合作，共推淨零商業模式，推進減碳產業鏈與 ESG，並與環境部共同培育「第三方中介組織」，透過中介組織具備之技術、整合以及社區與政策溝通的能力，成為社區銜接的淨零路徑。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

行政院副院長鄭麗君強調，「社區驅動」是由下而上、以需求導向為核心的淨零科技創新推動模式，透過在地參與、跨部會協作與制度支持，強化公民行動能量，促使減碳措施深度融入於日常生活中，並強化民眾實際參與來帶動行為改變，加速淨零轉型目標的實踐，且期許各部會未來在推動淨零科技創新的過程中，可系統性地納入公民參與經驗，依此為參考，作為政策設計與規劃的重要基礎，確保淨零科技創新具備社會實踐力，將公正轉型落實於在地、可行的行動與政策設計之中。

‌



吳誠文說，淨零沙盒計畫自去 (2025) 年起，由具實績的沙盒試點團隊 (大沙盒)，結合學研團隊與業界專家進行輔導，協助具潛力之團隊逐步深化構想、補足量能，再以「育成團隊」(小沙盒）機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式，並使執行成果得以逐步銜接後續政策推動與制度化擴散。

藉由這樣的機制，可讓越來越多的民間團體得以逐步累積經驗，並共同發展普惠科技，進而成為各部會推動「科技創新」與「社區驅動」策略時不可或缺的協力夥伴。

國科會表示，此次與經濟部的聯合展區以「民間淨零商模試驗–從示範到市場的加速鏈」為題，展現團隊在陪伴輔導下，逐步對接經濟部的培力政策工具與加速器資源，最終與企業合作進入市場的成長歷程。