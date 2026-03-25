盤後速報 - 力泰(5520)次交易(26)日除息7元，參考價81.1元
鉅亨網新聞中心
力泰(5520-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為81.1元，相較今日收盤價88.10元，息值合計為7.0元，股息殖利率7.95%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|88.10
|7.0
|7.95%
|0.0
|2025/03/27
|88.1
|5.5
|6.24%
|0.0
|2024/03/20
|90.0
|4.6
|5.11%
|0.0
|2023/04/14
|61.1
|3.95
|6.46%
|0.0
|2022/04/14
|61.5
|3.9
|6.34%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 力泰(5520)下週(3月26日)除息7元，預估參考價84.3元
- 力泰:本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜(修正)
- 力泰:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(修正)
- 力泰:公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇