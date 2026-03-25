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鉅亨速報

盤後速報 - 力泰(5520)次交易(26)日除息7元，參考價81.1元

鉅亨網新聞中心

力泰(5520-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為81.1元，相較今日收盤價88.10元，息值合計為7.0元，股息殖利率7.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 88.10 7.0 7.95% 0.0
2025/03/27 88.1 5.5 6.24% 0.0
2024/03/20 90.0 4.6 5.11% 0.0
2023/04/14 61.1 3.95 6.46% 0.0
2022/04/14 61.5 3.9 6.34% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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