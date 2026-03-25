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鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)次交易(26)日除息4.42元，參考價130.58元

鉅亨網新聞中心

義隆(2458-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.42元。

首日參考價為130.58元，相較今日收盤價135.00元，息值合計為4.42元，股息殖利率3.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 135.00 4.42453 3.28% 0.0
2025/09/25 131.0 2.64455 2.02% 0.0
2025/03/27 157.0 3.7634 2.4% 0.0
2024/09/25 148.0 4.06989 2.75% 0.0
2024/03/28 164.5 3.05242 1.86% 0.0


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