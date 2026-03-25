盤後速報 - 義隆(2458)次交易(26)日除息4.42元，參考價130.58元
鉅亨網新聞中心
義隆(2458-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.42元。
首日參考價為130.58元，相較今日收盤價135.00元，息值合計為4.42元，股息殖利率3.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|135.00
|4.42453
|3.28%
|0.0
|2025/09/25
|131.0
|2.64455
|2.02%
|0.0
|2025/03/27
|157.0
|3.7634
|2.4%
|0.0
|2024/09/25
|148.0
|4.06989
|2.75%
|0.0
|2024/03/28
|164.5
|3.05242
|1.86%
|0.0
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