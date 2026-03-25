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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為42元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.46元，其中最高估值2.59元，最低估值2.28元，預估目標價為42元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值2.59(2.59)2.652.73
最低值2.28(2.28)2.322.56
平均值2.45(2.44)2.52.64
中位數2.46(2.44)2.492.64

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值88,671,00089,155,28085,659,000
最低值63,265,00064,509,00083,398,120
平均值80,815,56080,188,27084,528,560
中位數84,135,00083,668,72084,528,560

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS35,038,13034,765,88633,246,97718,334,958
營業收入
(單位：新台幣千元)		82,007,67483,485,13177,321,92056,049,653

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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