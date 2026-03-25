鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為42元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.46元，其中最高估值2.59元，最低估值2.28元，預估目標價為42元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.59(2.59)
|2.65
|2.73
|最低值
|2.28(2.28)
|2.32
|2.56
|平均值
|2.45(2.44)
|2.5
|2.64
|中位數
|2.46(2.44)
|2.49
|2.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|88,671,000
|89,155,280
|85,659,000
|最低值
|63,265,000
|64,509,000
|83,398,120
|平均值
|80,815,560
|80,188,270
|84,528,560
|中位數
|84,135,000
|83,668,720
|84,528,560
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|35,038,130
|34,765,886
|33,246,977
|18,334,958
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|82,007,674
|83,485,131
|77,321,920
|56,049,653
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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