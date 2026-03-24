鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 20:14

兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀今（24）日召開 115 年全行經理人行務會議，由董事長董瑞斌與總經理黃永貞主持，擬定「聯行齊心拚 兆豐再躍進」為年度主軸。董瑞斌表示，去年兆豐銀獲利維持公股領先，今年將在鞏固核心業務競爭力的基礎上，積極發展財富管理與消金業務，並加速數位轉型以優化客戶體驗。此外，行方強調將配合政府政策，投入防制詐騙與金融永續發展，致力提供安全便利的金融服務，提升市場地位並為股東創造長期價值。

兆豐銀全行經理人大會 董座董瑞斌揭藍圖：財管和消金並進拚數位轉型。（圖：兆豐銀提供）

兆豐銀於總行大樓舉行 115 年全行經理人由行務會議，由董瑞斌、黃永貞率領總處主管、國內外經理人及董事等高階主管與會。會議聚焦年度經營策略與業務佈局，旨在凝聚全行向心力並強化經營動能，面對金融市場與經營環境的快速變化。

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董瑞斌於會中指出，去年在全體同仁努力下，兆豐銀整體營運表現穩健，獲利穩居公股銀行龍頭。展望今年，除了持續強化既有的核心業務優勢，財富管理與消金業務將是發展重點。他特別強調數位轉型的重要性，認為順應金融科技趨勢，透過優化數位服務與作業流程，才能有效提升服務效率。在績效成長之外，兆豐銀亦將落實公平待客、善盡社會責任，並將防制詐騙與永續發展視為核心工作。

總經理黃永貞則針對業務執行層面表示，今年將著力於提升核心業務的市場地位，並同步優化業務與客戶結構。她勉勵全員投入行銷以擴增收益，同時必須兼顧風險控管，確保授信資產品質。透過深化數位科技應用，全面提升營運效率，期許團隊能落實各項經營方向，持續擦亮兆豐銀的金字招牌。

考量目前地緣政治風險與市場波動升高，本次會議特別邀請台灣經濟研究院董事長吳中書，以「詭譎的 2026 經濟情勢」為題發表專題演講，協助管理團隊研判潛在挑戰。