鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 15:40

日本最大銀行三菱日聯金融集團 (MUFG) 周三 (25 日) 宣布，退休年齡將於 2027 年 4 月起從 60 歲提高至 65 歲，是該行「人力資本計畫」的舉措之一，以提升長期勞動力。

《彭博資訊》在人口老化的壓力下，MUFG 為留住人才，明年 4 月起將強制退休年齡從目前的 60 歲提高到 65 歲，而這項人力資本計畫」的舉措之一，還包括將帶薪育嬰假從 10 個工作天增加到 20 個工作天，並為代班員工提供一次性最高 10 萬日元獎金。

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長期以來，日本面臨低出生率和人口老化的危機。根據厚生勞動省上月數據，去年日本出生率連 10 年走降，日相高市早苗雖承諾採取新措施應對人口挑戰，包括降低生育成本，並重新檢視接納外籍勞工的政策。

MUFG 的新舉措標誌其與傳統日本企業慣例的決裂。歷史上，臨近退休的老員工常被安排至所謂的「窗口崗位」(window worker)，保留在冊但工作內容空洞，這是一種避免直接裁員的被動成本管理方式。這種做法在 X 世代和嬰兒潮男性員工中十分普遍，特點是以「安靜留任」取代生產力。

如今，MUFG 正積極投資資深員工，透過延長退休年齡並取消自動減薪，釋放出「經驗是值得獎勵的資產」這一信號。

MUFG 也正朝著以績效為基礎的薪酬體系轉變，這與其它領先企業的趨勢一致：賦予資深員工更大責任和更高薪酬，目標是對經驗豐富的人才進行「重新部署」，而不是邊緣化。

這種積極主動的姿態，本質上是一場押注經驗價值的策略賭博，尤其是在 MUFG 立志成為資產管理領域領導者之際。在該領域，經歷過往經濟週期 (如高利率時期) 所獲得的洞察力是不可取代的。正如野村證券所觀察到的，擁有此類背景的員工能提供年輕同事無法企及的視角。

透過獎勵績效並委以重任，MUFG 正利用其老化勞動力作為競爭優勢，徹底告別過去那種「安靜的邊緣化」模式，轉向以結果為導向的積極融合。相較於 MUFG，野村控股跟大和證券等日本企業對年長員工開出的條件較優。

MUFG 新政策的最終考驗在於，能否成功將資深員工融入銀行的成長策略，尤其是在資產管理領域。歷史經驗顯示，日本金融機構 50 多歲員工的生產力和敬業度會急劇下降，往往導致高離職率。