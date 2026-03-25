銀行跨界搶旅遊商機！一銀攜手KKday、易飛網及173一起上網 一站享旅平險外匯優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 13:32

國人出國旅遊熱潮不減，第一銀行因應「短天數、高頻率」的旅遊新趨勢，於今（25）日宣布攜手 KKday、易飛旅遊及 173 一起上網等多家平台，推出一系列數位金融與旅遊整合優惠 。即日起至 2026 年 6 月底前，客戶透過第一銀行「第 e 網路投保專區」投保，不僅可享滿額現折 250 元，若使用網銀兌換外幣存入 iLEO 數位帳戶，還能獲得 KKday 全站 9 折折扣碼，並有機會抽中價值 2,000 元的 mo 幣 。

銀行跨界搶旅遊商機！一銀攜手KKday、易飛網及173多家平台 加碼抽2000 mo幣。（圖：shutterstock）

針對計畫長期行程的旅客，第一銀行與易飛旅遊合作，在 iLEO App 的「第 e 好生活」旅遊專區提供指定行程最高 1,500 元的現折優惠 。該專區整合了旅平險投保、外幣兌換及信用卡回饋，提供一站式金融服務 。此外，第一銀行也針對外幣需求推出「週二約匯日」，至 6 月 30 日止，透過 iLEO 數位帳戶兌換指定幣別可享匯率減碼，完成任務還可抽小粉獅周邊商品或超商禮券 。

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在行動上網需求方面，第一銀行與「173 一起上網」推出聯名活動。即日起至 5 月 31 日，完成指定任務可享網卡最高 7 折優惠，並加碼抽 mo 幣 200 點及百貨禮券 。針對薪轉戶，一銀更獨家提供每月限量的日本 eSIM 高速流量吃到飽 5 日券（每日 2GB） 。