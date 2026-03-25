鉅亨網新聞中心 2026-03-25 17:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在科技 Podcast 節目《Lex Fridman Podcast》表示，通用人工智慧（AGI）時代已經到來，甚至認為 AGI「有可能」建立和營運一家市值 10 億美元的企業，只要不指望這種成功永遠持續下去。

黃仁勳對 AGI 的衡量標準並非傳統的撰寫小說或超越人類智力，而是從資本主義視角出發，將其定義為「具備建立並經營一家市值十億美元企業的能力」。他認為，由 AI 獨立營運如此規模的公司已具備可能性，意味著 AI 智能體（AI Agents）正從簡單的介面進化為能執行任務、調用工具的「數位員工」。

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黃仁勳指出，當前的 AI 模型如 Claude 完全有能力創造出爆紅的網路服務或應用程式，吸引全球數十億人使用。然而他也提醒，這種成功可能具有「週期短、消失快」的特性，類似互聯網初期出現的大量簡約網站。

儘管 AI 具備強大的創造與營利潛力，黃仁勳強調，這並不代表人類工程師會被取代。相反地，他預測輝達及全球的軟體工程師數量將不減反增。

他認為，當編程的定義轉變為「向電腦描述規範」，開發者的門檻將大幅降低，未來可能有多達十億人具備這種開發能力，甚至木匠和水管工都能成為程序員。

在談到企業與個人發展時，黃仁勳表示他更看重工程師解決問題的能力，而非程式碼的行數。