鉅亨網新聞中心 2026-03-25 13:31

野村證券發布全球市場研究報告指出，儘管目前地緣政治風險導致油價波動，但記憶體產業的長期多頭行情，將遠超短期的宏觀經濟干擾。報告預測，受供需失衡影響，2026 年第二季大宗 DRAM 與 NAND 的價格漲幅將出現「量級式」的躍升，且供應缺口至少會持續到 2028 年初。

野村看好記憶體「超長牛市」 Q2漲幅上看50%、一路缺貨到2028。(圖:shutterstock)

野村證券在報告中大幅上調了對記憶體價格的預期，2026 年第二季商品化 DRAM 和 NAND 的價格季增幅將分別達到 51% 和 50%。這一修訂相較於先前預測的 6% 與 20%，展現了野村對市場緊繃程度的重新評估。

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基於強勁的價格走勢，野村重申對記憶體巨頭 SK 海力士的「買入」評級，並將其目標價由 156 萬韓元上調 24% 至 193 萬韓元。野村認為，近期受中東局勢引發的股價回調，反而為投資人提供了極佳的逢低布局機會。

野村指出，記憶體週期之所以能「穿越」宏觀波動，核心在於 AI 資本支出的強勁支撐。過去十年，記憶體需求主要受 PC 和智慧型手機等消費性電子產品影響，其佔比曾高達 60%；如今，這類對經濟環境敏感的需求已降至不到 30%。

取而代之的是大型科技公司的 AI 投資。野村將 AI 趨勢形容為記憶體需求的「黑洞」，並觀察到需求端的三大轉變：

應用深化： 從簡單的文字對話機器人轉向複雜的企業級代理（Agents）。

模態升級： 從純文字驅動演進至多模態處理。

需求細分： 記憶體需求不再僅限於 HBM，而是擴散至用於檢索增強生成（RAG）的 DDR，以及用於大型上下文處理的下一代 SSD。

為了應對長期供應短缺，記憶體產業的商業模式正從傳統的「現貨驅動」轉向「長期規劃驅動」。野村觀察到，供應商與客戶正積極簽訂「長期協議」（LTA），這些協議通常包含預付款（押金）、產能保證與明確的定價方案。

報告指出，這並非單方面的價格上漲，而是客戶為了確保在 AI 競賽中獲得穩定產能的主動要求。這種「長協化」趨勢雖不能完全抵禦週期波動，但將顯著提升記憶體廠商獲利的穩定性與可預測性。

供應端瓶頸 缺口將延續至 2028 年

在供應端方面，野村的結論相對嚴峻。儘管廠商坐擁強勁現金流，但受限於物理擴產週期、技術瓶頸以及 HBM 生產的複雜性，供應增長速度遠跟不上 AI 需求的擴張。

野村強調，記憶體（尤其是處理複雜推理的 HBM）仍是 AI 發展的關鍵瓶頸。預計至少在 2028 年初之前，市場都將維持在供應不足的狀態。

針對產業指標企業 SK 海力士，野村預測其 2026 年與 2027 年的營業利潤將分別上調至 256 兆韓元與 365 兆韓元，增幅達 36% 以上。

更值得注意的是，野村預計 SK 海力士 2026 財年的自由現金流（FCF）收益率將達 19%，顯示出極高的估值吸引力與股東回報潛力。