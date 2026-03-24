外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.99%，報0.5795元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日01:10，紐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.99%，暫報0.5795點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.73%
- 近 1 週：-0.05%
- 近 3 月：+0.24%
- 近 6 月：-0.07%
- 今年以來：+1.65%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.81%
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.56%
- 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日下跌2.08%
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