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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.99%，報0.5795元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日01:10，紐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.99%，暫報0.5795點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.73%
  • 近 1 週：-0.05%
  • 近 3 月：+0.24%
  • 近 6 月：-0.07%
  • 今年以來：+1.65%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.88，本日下跌0.89%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.51%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.47%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.81%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.56%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日下跌2.08%

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紐元/美元0.5794-1.01%
澳元/美元0.6939-0.93%
英鎊/美元1.3361-0.47%
歐元/美元1.1565-0.42%
南非蘭特/美元0.0584-2.01%

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