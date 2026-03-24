外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.77%，報0.695元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日21:10，澳元/美元下跌0.0054點跌幅達0.77%，暫報0.695點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.69%
- 近 1 週：-0.93%
- 近 3 月：+4.57%
- 近 6 月：+6.17%
- 今年以來：+4.99%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.51%
- 美元/南非蘭特相關性-0.81，本日下跌1.97%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.59%
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