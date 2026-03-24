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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.77%，報0.695元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日21:10，澳元/美元下跌0.0054點跌幅達0.77%，暫報0.695點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.69%
  • 近 1 週：-0.93%
  • 近 3 月：+4.57%
  • 近 6 月：+6.17%
  • 今年以來：+4.99%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.89，本日下跌0.63%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日下跌0.4%
  • 歐元/美元相關性0.72，本日下跌0.37%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.51%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.81，本日下跌1.97%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.59%

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澳元/美元0.6967-0.53%
紐元/美元0.5826-0.46%
英鎊/美元1.3397-0.20%
歐元/美元1.1591-0.20%
南非蘭特/美元0.0589-1.18%

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