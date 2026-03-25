外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲1.33%，報32.75元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日14:10，美元/泰銖上漲0.43點漲幅達1.33%，暫報32.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.19%
- 近 1 週：+0.09%
- 近 3 月：+4.19%
- 近 6 月：+0.75%
- 今年以來：+2.67%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.09%
- 美元/南非蘭特相關性0.65，本日上漲0.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日上漲0.42%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大跌0.35%，報31.915元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大跌0.34%，報31.92元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.33%，報3.94元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.13%，報1503.13元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇