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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲1.33%，報32.75元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日14:10，美元/泰銖上漲0.43點漲幅達1.33%，暫報32.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.19%
  • 近 1 週：+0.09%
  • 近 3 月：+4.19%
  • 近 6 月：+0.75%
  • 今年以來：+2.67%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.09%
  • 美元/南非蘭特相關性0.65，本日上漲0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日上漲0.42%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.51%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.2%
  • 英鎊/美元相關性-0.58，本日上漲0.25%

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美元/泰銖32.670+1.08%
南非蘭特/美元0.0592+0.51%
紐元/美元0.5816-0.36%
歐元/美元1.1602-0.06%
英鎊/美元1.3390-0.14%

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