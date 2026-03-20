鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為52.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.68元，其中最高估值2.74元，最低估值0.46元，預估目標價為52.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.74(2.74)
|3.68
|2.3
|0.89
|最低值
|0.46(0.46)
|0.82
|0.75
|0.89
|平均值
|1.63(1.57)
|1.83
|1.78
|0.89
|中位數
|1.68(1.58)
|1.82
|2.02
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.82億
|22.32億
|22.80億
|23.20億
|最低值
|15.80億
|17.63億
|18.67億
|23.20億
|平均值
|18.98億
|19.98億
|21.04億
|23.20億
|中位數
|19.48億
|20.18億
|21.53億
|23.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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