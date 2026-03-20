search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為52.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.68元，其中最高估值2.74元，最低估值0.46元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.74(2.74)3.682.30.89
最低值0.46(0.46)0.820.750.89
平均值1.63(1.57)1.831.780.89
中位數1.68(1.58)1.822.020.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.82億22.32億22.80億23.20億
最低值15.80億17.63億18.67億23.20億
平均值18.98億19.98億21.04億23.20億
中位數19.48億20.18億21.53億23.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

相關行情

台股首頁我要存股
Viper Energy Inc - Class A48.09+1.63%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty