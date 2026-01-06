鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-06 19:27

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，經濟部表示，針對外送平台業者與合作商家訂定「外送合作契約範本」，保障商家權益，平台必須明確揭露費用收取方式、抽成比例、貨款結算及爭議處理機制，並強制要求平台業者應保存與合作商家有關的紀錄至少 2 年。

外送專法三讀！經濟部將訂定合約範本保障「小老板」要求平台保存紀錄2年。（鉅亨網資料照）

勞動部指出，外送員專法三讀通過的重點，主要涵蓋三大面向：首先是「保障外送員權益」，明定每筆訂單基本報酬不得低於最低工資時薪 1.25 倍，且保底 45 元，並強化保險與申訴機制；其次為「保障消費者權益」，透過訂定定型化契約與保存交易紀錄，提升退費與糾紛處理效率；最後是「保障合作商家權益」，由經濟部推動公平契約範本，解決小商家議約地位弱勢問題，促進產業健康發展。

勞動部部長洪申翰對此法案獲朝野支持表示感謝，強調外送產業發展十多年，平台、外送員、商家與消費者間的關係日益失衡，需透過跨部會整合專法來落實制度化管理。勞動部說明，本次立法重點包含保障外送員每筆訂單基本報酬，且平台每月至少需發放 2 次報酬並提供清晰核對明細，提升給付透明度。

在契約平等與工作權方面，勞動部將訂定定型化契約應記載及不得記載事項，平台不得隨意變更契約或以公告方式強迫外送員同意。若平台欲終止契約，須負舉證責任並提供申訴機會。此外，平台需為外送員投保團體傷害險與責任險，負擔職災保險保費，並在天然災害停班區域停止派單，以強化職業安全保障。

經濟部表示，將全力配合該法，針對外送平台業者與合作商家訂定「外送合作契約範本」，將保障商家權益的必要規範納入其中。未來平台必須明確揭露費用收取方式、抽成比例、貨款結算及爭議處理機制，並強制要求平台業者應保存與合作商家有關的紀錄至少 2 年，包含合作契約、訂單接收時間及商品內容，以確保金流與營運透明度，降低商家被任意扣款的風險。

交通部則將負責訂定消費者定型化契約規範，要求平台保存完整交易與退費紀錄，避免免責或限制退費等損害消費者權益之條款出現。同時要求平台對外送員實施食安與交通安全教育訓練。