鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 16:20

隨著全球地緣政治局勢日益複雜，黃金作為對沖「去美元化」與政經風險的關鍵工具，地位正日益凸顯。根據世界黃金協會 (World Gold Council, WGC) 最新分析，預計今年將有更多長期缺席黃金市場的國家央行重返買方行列，這股購金熱潮預計將延續至 2026 年。

地緣政治風險升高 世界黃金協會：全球央行購金熱潮將延續至2026年(圖:shutterstock)

新興買家湧現

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WGC 全球央行業務主管 Shaokai Fan 周二 (24 日) 在堪培拉「礦業周」活動中指出，近幾個月來，黃金市場出現了一個顯著現象：多個新興國家央行開始積極布局黃金儲備。其中，瓜地馬拉、印尼與馬來西亞的央行近期均已購入黃金，部分國家是在長期停滯後重返市場，而有些則是史無前例地首次購入。

Fan 表示，這種「新玩家」或「回歸玩家」的加入，反映出各國對於分散外匯儲備、降低對單一貨幣依賴的強烈需求。他預測，這種分散風險的趨勢在未來一年內不會減弱，將成為支撐金價長期需求的關鍵力量。

追加保證金導致拋售

儘管央行需求強勁，但黃金市場近期表現動盪。金價在今年 1 月底曾創下每盎司接近 5,600 美元 的歷史新高，但本月卻出現戲劇性暴跌，跌幅超過 1,000 美元，目前交易價格約落在每盎司 4,340 美元 左右。

針對這波跌勢，WGC 分析認為這與市場出現追加保證金 (Margin Call) 相關的強制拋售有關。雖然在去年 10 月的跌勢中，各國央行曾趁低價大量增持，但 Fan 指出，目前要判斷央行是否會在本輪暴跌中採取同樣的補貨行動仍為時過早。

支持地方產業與防範「不良行為者」

Fan 解釋稱，此舉具備雙重戰略意義：一方面可以支持國內礦業發展，鞏固地方經濟；另一方面則能有效控管黃金流向，防止這些珍貴資源落入所謂的「不良行為者」手中，進而維護國家金融安全。

購金量維持歷史高位