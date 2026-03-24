長興：暫不擔心缺料問題且具轉嫁成本能力 估上半年營運持穩
鉅亨網記者彭昱文 台北
化工廠長興 (1717-TW) 表示，上半年營運保持平穩，下半年精密設備、半導體先進封裝材料帶動成長，全年營運展望審慎樂觀。
針對近期中東衝突導致國際油價飆漲，長興表示，目前在台灣有 1-1.5 個月安全庫存，且中國大陸市場原本是原料供過於求，因此暫不擔心缺料問題，加上公司產品競爭力高，具成本上漲的轉嫁能力。
長興 2 月稅前虧損 0.71 億元，累計前 2 月稅前盈餘 2.81 億元，與去年同期相當，每股稅前盈餘 0.24 元；長興說明，2 月因農曆春節假期工作天數少、未達規模經濟，導致單月出現虧損。
不過，展望今年，長興表示，各事業部門產品將維持中國大陸市佔率並優化產品組合，其中，合成樹脂、特用材料在中國大陸市場保有競爭力，市場需求穩定下，真空壓膜設備受惠 ABF 載板需求暢旺，精密設備訂單能見度已延伸至今年底，半導體先進封裝材料出貨逐步增加，下半年將進入穩定出貨並貢獻營收。
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