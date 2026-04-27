鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-27 20:59

化工廠長興 (1717-TW) 今 (27) 日公告自結 3 月稅前盈餘 3.41 億元，年增 29.44%，每股稅前盈餘 0.29 元；第一季稅前盈餘 6.22 億元，年增 14.28%，每股稅前盈餘 0.53 元。

長興3月稅前盈餘年增近3成 首季稅前EPS0.53元。(鉅亨網資料照)

長興表示，3 月營收 39.17 億元，創下近 15 個月新高，年增 5.38%，營業利益 2.98 億元，年增 24%；第一季營收 102.43 億元，年增 1.81%；營業利益 5.35 億元，年增 19.55%、稅前盈餘 6.22 億元，年增 14.28%。

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長興表示，農曆春節後回補庫存的季節性因素，加上客戶面對中東情勢不確定性的預先備料，三大事業部門 3 月出貨增加，且原料成本轉嫁得宜維持毛利率，推升本業獲利穩健成長。

長興表示，第一季營收合成樹脂、特用材料在中國大陸需求回升，其中，特用材料應用於 CCL 的利基產品有機矽微球銷售成長，產品組合持續優化。半導體先進封裝材料第一季已小量出貨，出貨量將逐季增加。

電子材料方面，乾膜光阻保持穩定；真空壓膜設備受惠 ABF 載板需求暢旺，惟配合客戶驗收時程，精密設備營收認列有所遞延。