鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元上修至2.9元，其中最高估值4.41元，最低估值2.16元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.41(4.41)11.0112.865.8
最低值2.16(2.16)2.933.614.43
平均值3.13(3.06)5.336.315.12
中位數2.9(2.84)4.845.215.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.14億176.04億187.59億190.85億
最低值154.19億163.66億168.53億183.50億
平均值156.68億168.01億176.95億187.17億
中位數156.20億167.29億175.86億187.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS19,420.599.063.67-0.30
營業收入160.25億165.27億190.29億176.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


