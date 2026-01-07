鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為39.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元上修至2.9元，其中最高估值4.41元，最低估值2.16元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.41(4.41)
|11.01
|12.86
|5.8
|最低值
|2.16(2.16)
|2.93
|3.61
|4.43
|平均值
|3.13(3.06)
|5.33
|6.31
|5.12
|中位數
|2.9(2.84)
|4.84
|5.21
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.14億
|176.04億
|187.59億
|190.85億
|最低值
|154.19億
|163.66億
|168.53億
|183.50億
|平均值
|156.68億
|168.01億
|176.95億
|187.17億
|中位數
|156.20億
|167.29億
|175.86億
|187.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|營業收入
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
