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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.26元，其中最高估值2.19元，最低估值0.82元，預估目標價為21.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.19(1.96)
|1.94
|1.97
|1.93
|最低值
|0.82(0.82)
|0.73
|0.43
|1.25
|平均值
|1.45(1.36)
|1.28
|1.23
|1.65
|中位數
|1.26(1.23)
|1.23
|1.24
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|159.02億
|160.95億
|160.70億
|186.08億
|最低值
|110.22億
|109.91億
|106.59億
|155.70億
|平均值
|135.38億
|137.03億
|136.25億
|174.46億
|中位數
|128.23億
|136.79億
|134.58億
|176.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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