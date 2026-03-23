search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Planet Labs PBC - Class A(PL-US)EPS預估上修至-0.11元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Planet Labs PBC - Class A(PL-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.11元上修至-0.11元，其中最高估值0.06元，最低估值-0.28元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.06(0.06)0.150.1
最低值-0.28(-0.28)-0.12-0.02
平均值-0.11(-0.11)-0.010.04
中位數-0.11(-0.11)-0.030.04

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值4.41億6.09億8.12億
最低值3.73億4.77億7.22億
平均值4.13億5.39億7.67億
中位數4.27億5.45億7.67億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.52-0.61-0.50-0.42-0.80
營業收入1.31億1.91億2.21億2.44億3.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Planet Labs PBC - Class A(PL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPL

相關行情

台股首頁我要存股
Planet Labs PBC - Class A32.685-3.38%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty