外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.44%，報1.2761元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日19:11，美元/新加坡幣下跌0.0056點跌幅達0.44%，暫報1.2761點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.22%
- 近 1 週：-0.12%
- 近 3 月：-0.50%
- 近 6 月：0.00%
- 今年以來：-0.30%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.01%
- 美元/南非蘭特相關性0.75，本日下跌1.52%
- 美元/瑞郎相關性0.75，本日下跌0.08%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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