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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.44%，報1.2761元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日19:11，美元/新加坡幣下跌0.0056點跌幅達0.44%，暫報1.2761點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.22%
  • 近 1 週：-0.12%
  • 近 3 月：-0.50%
  • 近 6 月：0.00%
  • 今年以來：-0.30%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.01%
  • 美元/南非蘭特相關性0.75，本日下跌1.52%
  • 美元/瑞郎相關性0.75，本日下跌0.08%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.85，本日下跌0.47%
  • 澳元/美元相關性-0.84，本日下跌0.21%
  • 歐元/美元相關性-0.83，本日下跌0.21%

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美元/新加坡幣1.2784-0.26%
南非蘭特/美元0.0591+0.68%
英鎊/美元1.3363+0.17%
澳元/美元0.6989-0.48%
歐元/美元1.1562-0.07%

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