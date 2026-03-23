外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.64%，報16.7248元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日22:20，美元/南非蘭特下跌0.279點跌幅達1.64%，暫報16.7248點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+6.09%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：+1.80%
- 近 6 月：-1.95%
- 今年以來：+2.64%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日下跌1.05%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.56%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日下跌0.47%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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