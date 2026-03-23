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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.64%，報16.7248元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日22:20，美元/南非蘭特下跌0.279點跌幅達1.64%，暫報16.7248點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+6.09%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：+1.80%
  • 近 6 月：-1.95%
  • 今年以來：+2.64%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日下跌1.05%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.56%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日下跌0.47%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.81，本日下跌0.37%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日下跌0.63%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌0.77%

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美元/南非蘭特16.890+0.72%
澳元/美元0.6992-0.17%
紐元/美元0.5842-0.19%
英鎊/美元1.3409-0.11%

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