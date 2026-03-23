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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.0437元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:40，美元/墨西哥披索上漲0.143點漲幅達0.8%，暫報18.0437點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.58%
  • 近 1 週：-0.22%
  • 近 3 月：-0.38%
  • 近 6 月：-2.35%
  • 今年以來：-0.45%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.84，本日上漲1.18%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲1.26%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.25%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲1.13%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.89%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日上漲0.47%

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美元/墨西哥披索17.816-0.48%
南非蘭特/美元0.0591+0.51%
澳元/美元0.6989-0.48%
紐元/美元0.5814-0.34%
英鎊/美元1.3362+0.17%

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