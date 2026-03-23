外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.0437元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日17:40，美元/墨西哥披索上漲0.143點漲幅達0.8%，暫報18.0437點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.58%
- 近 1 週：-0.22%
- 近 3 月：-0.38%
- 近 6 月：-2.35%
- 今年以來：-0.45%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.84，本日上漲1.18%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲1.26%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.25%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.33%，報93.359元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.5%，報16.7488元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.84%，報17.75元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌1.13%，報32.41元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇