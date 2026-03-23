外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.33%，報93.359元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日19:20，美元/印度盧比下跌0.313點跌幅達0.33%，暫報93.359點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.28%
- 近 1 週：+1.26%
- 近 3 月：+4.56%
- 近 6 月：+6.10%
- 今年以來：+4.12%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.38，本日下跌0.39%
- 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日下跌0.08%
- 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日下跌0.34%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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