外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.23%，報9.6801元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日17:20，美元/挪威克朗上漲0.1171點漲幅達1.23%，暫報9.6801點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.52%
- 近 1 週：-2.02%
- 近 3 月：-5.16%
- 近 6 月：-3.41%
- 今年以來：-4.87%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲1.06%
- 美元/加幣相關性0.74，本日上漲0.13%
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日上漲0.2%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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