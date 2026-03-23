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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.23%，報9.6801元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:20，美元/挪威克朗上漲0.1171點漲幅達1.23%，暫報9.6801點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.52%
  • 近 1 週：-2.02%
  • 近 3 月：-5.16%
  • 近 6 月：-3.41%
  • 今年以來：-4.87%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲1.06%
  • 美元/加幣相關性0.74，本日上漲0.13%
  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日上漲0.2%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日上漲0.32%
  • 澳元/美元相關性-0.75，本日上漲0.9%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.74%

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美元/挪威克朗9.7377+1.83%
加幣/美元0.7280-0.10%
英鎊/美元1.3353+0.10%
澳元/美元0.6983-0.57%
紐元/美元0.5810-0.41%

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