鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至73.59元，預估目標價為3025元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由73.13元上修至73.59元，其中最高估值88.46元，最低估值60.08元，預估目標價為3025元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|88.46(88.46)
|157.82
|249.03
|最低值
|60.08(60.08)
|79.31
|249.03
|平均值
|71.53(71.39)
|113.36
|249.03
|中位數
|73.59(73.13)
|112.97
|249.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|152,371,000
|273,040,520
|407,985,680
|最低值
|123,340,000
|156,983,000
|407,985,680
|平均值
|141,866,830
|208,714,790
|407,985,680
|中位數
|146,324,000
|204,403,000
|407,985,680
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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