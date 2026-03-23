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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至86.17元，預估目標價為2400元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2026年EPS預估：中位數由85.05元上修至86.17元，其中最高估值93.14元，最低估值62.83元，預估目標價為2400元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值93.14(91.5)129.85135.5
最低值62.83(62.83)97.4126.08
平均值84.57(84.15)113.94130.79
中位數86.17(85.05)113.01130.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值233,160,000322,830,000315,764,000
最低值214,957,000252,582,000295,743,330
平均值223,422,140285,139,160305,753,670
中位數223,609,500285,224,680305,753,670

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS19,186,4958,172,3795,304,7134,162,261
營業收入
(單位：新台幣千元)		139,639,36271,761,29659,194,35656,016,554

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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