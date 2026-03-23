鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至86.17元，預估目標價為2400元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2026年EPS預估：中位數由85.05元上修至86.17元，其中最高估值93.14元，最低估值62.83元，預估目標價為2400元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|93.14(91.5)
|129.85
|135.5
|最低值
|62.83(62.83)
|97.4
|126.08
|平均值
|84.57(84.15)
|113.94
|130.79
|中位數
|86.17(85.05)
|113.01
|130.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|233,160,000
|322,830,000
|315,764,000
|最低值
|214,957,000
|252,582,000
|295,743,330
|平均值
|223,422,140
|285,139,160
|305,753,670
|中位數
|223,609,500
|285,224,680
|305,753,670
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|19,186,495
|8,172,379
|5,304,713
|4,162,261
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,639,362
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 除了黃金還能如何對抗貨幣貶值趨勢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 液冷革命強勢接棒！散熱戰場直衝太空：奇鋐、雙鴻、富世達、健策
- 【量大強漲股整理】加權震盪回檔，櫃買OTC指數創高，主流股鎖定誰?
- 台股爆量下殺失守月線，後市怎麼看？三大逆勢主流股浮上檯面
- 《價值型投資 最新產業研究報告》奇鋐（3017-TW）與雙鴻（3324-TW）散熱升級主線，液冷成為AI伺服器標準配備。
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇