摩爾投顧-葉俊敏分析師 2026-03-23 10:41

由於地緣政治因素，上週標普 500 指數連續創下今年新低，而富國銀行高級全球股票策略師 Scott Wren 則表示，＂由於市場情緒仍偏悲觀，可能還會下跌，但從歷史高點跌 7% 至 10%，則是逢低入場的好機會。＂至上週五標普 500 指數今年的高低點跌幅約 7.6%，已經進入 Scott Wren 的買進區間內，而 Scott Wren 的投資策略是否有所依據？

如果統計 2020 年以來標普 500 指數當年度峰值到谷底的最大跌幅，分別如下：

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2020 年、2022 年及 2025 年市場的大幅修正，分別發生各自的大事件，扣除這三年，以 2023 年跌幅 10.3% 最大，從 2020 年以來的經驗來看，自高點跌 7% 至 10% 後，確實是個好的買進機會。除非美伊的衝突事件上升至上述事件的規模，不過目前原油價格也未上升到俄烏衝突期間，總體市場影響可控，當然地緣政治風險的擔憂會造成市場震盪，但從歷史經驗來看，投資朋友可在控制風險下，分批低接績優股。

消費必需品擔憂原物料上漲的成本壓力，全球航空公司則受到燃油價格上漲的影響，表現較大盤弱勢。而 AI 產業則在此期間相對抗跌，同期間輝達 (NVDA-US) 跌 2.3%；博通 (AVGO-US) 跌 2.5%；美光 (MU-US) 漲 2.6%。

當市場避險情緒降溫時，資金必然流入前景明確的產業，經濟部統計處公布 1 至 2 月外銷訂單達 1,407.8 億美元，較上年同期增加 411.4 億美元或增 41.3%。AI 基礎建設需求，是台股出口訂單大成長的原因。受國際環境影響，AI 績優股同步拉回，投資朋友應利用此機會，轉換 AI 績優股布局。

AI 基礎建設績優股名單，給投資朋友參考－

個股詳細解析：

台達電 (2308-TW)：從電網到晶片的完整電源架構技術。Rubin 機櫃 800V HDC 供應商。

智邦 (2345-TW)：長期供應亞馬遜、Meta 等資料中心白牌交換器。多項新客戶的 ASIC 專案。

全新 (2455-TW)： 800G 接收端(PD) 產品高成長。下一代 1.6T 產品 已完成驗證並進入量產階。

華星光 (4979-TW)：800G ZR/ZR + 產品正式量產出貨。輝達 CPO 技術架構下的重要供應鏈成員。。

環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。

眾達 - KY(4977-TW)：博通在 CPO 領域的核心夥伴。51.2T TH5-Bailey CPO 產品進入量產。

富喬 (1815-TW)：AI 晶片封裝尺寸擴大，具備抗翹曲特性的 Low CTE（低熱膨脹係數） 玻纖布需求激增。

當市場非理性時，投資朋友操作應該更為謹慎，並且利用市場拉回時，進行持股調整，汰弱留強。AI 產業高成長趨勢，當市場避險情緒降溫時，會成為領漲指標，投資朋友更該選擇績優股布局，還有哪些績優股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師