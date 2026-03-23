鉅亨網記者劉玟妤 台北
華紙 (1905-TW) 總經理陳瑞和指出，去年第四季需求回升，且木片原料及運費同步上漲，推升短纖價格逐步走高，激勵華紙今 (23) 日無懼大盤走弱，漲逾半根停板，一度觸及漲停。
華紙今天早盤以 11.75 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 12.85 元，不過未鎖住，截至 11 點 30 分，股價暫報 12.6 元，大漲逾半根停板，同步收復季線與年線，成交爆量超過 1.2 萬張。三大法人連續 3 個交易日買超，但上周三大法人合計賣超 346 張。
陳瑞和表示，自去年第四季至上個月短纖價格累計上漲約 100 美元，預估 3 月將再上漲 20 美元，合計上漲 120 美元，短纖價格每公噸漲至 620 美元，並預期短期內價格將呈現上行趨勢。
不過陳瑞和認為，雖整體往上趨勢確定，但目前市場對漲價幅度尚無共識，接單與出貨態度相對保守，並以短單為主。
除華紙股價表現亮眼，正隆 (1904-TW) 今天也同步走揚，漲逾 4%。正隆同樣指出，去年第四季起市場需求回溫，預期台灣與中國市場可望延續復甦動能，加上越南新產能將於上半年投產，全年營運可期。
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