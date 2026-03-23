鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-23 11:52

紙漿價格持續走揚，華紙抗跌漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

華紙今天早盤以 11.75 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 12.85 元，不過未鎖住，截至 11 點 30 分，股價暫報 12.6 元，大漲逾半根停板，同步收復季線與年線，成交爆量超過 1.2 萬張。三大法人連續 3 個交易日買超，但上周三大法人合計賣超 346 張。

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陳瑞和表示，自去年第四季至上個月短纖價格累計上漲約 100 美元，預估 3 月將再上漲 20 美元，合計上漲 120 美元，短纖價格每公噸漲至 620 美元，並預期短期內價格將呈現上行趨勢。