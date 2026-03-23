摩爾證券投顧-楊育華分析師 2026-03-23 09:19

上週五的美股全軍覆沒台指期夜盤也大跌 822 點，今天台股壓力山大很多人問我會不會持續大跌甚至破底創新低??? 先給結論: 如果開盤大跌會開低走高，破底完全不可能，甚至有可能大跌都不會!!!

最近已經有太多次台指期夜盤大跌隔天日盤是上漲的，最主要原因就是美伊戰爭情勢千變萬化，造成股市震盪、洗盤劇烈一下子大跌一下子又大漲，目前又有好消息傳出，但不論如何面對這種盤勢就是急漲急跌反向操作，這從美伊戰爭開始我已經講了三個禮拜了，這也是我週五 3/20 一大早賣出多檔記憶體的原因加上短線上過熱勢必會休息一下，這樣也才有資金利用美伊戰爭沒有停火前震盪、洗盤劇烈上下洗刷大的時候可以逢低進場撿便宜

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至於記憶體還可以關注誰? 以及跌多深才能買? 還有記憶體為什麼我還是看好，不是有外資看空報告嗎? 以上都在 3/20 上週五 YouTube 節目有完整的說明，不清楚的朋友強烈建議多看幾次對你本週操盤會有幫助的

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文章來源: 摩爾證券投顧 --- 楊育華分析師