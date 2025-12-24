鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 18:25

全台最主要的有線電視系統同業組織台灣有線寬頻產業協會 (CBIT)，今 ( 24) 日改選第 12 屆新任理事長及理監事，台數科 (6464-TW) 董事廖紫卸任理事長，並由凱擘公司董事長王鴻紳出線接任任理事長。

王鴻紳指出，接任 CBIT 理事長將承續前任廖紫岑理事長等歷任理事長的步伐，首要任務仍是要想辦法有效防制猖獗的盜版機上盒對台灣視訊傳播產業的侵害，同時並將持續爭取有線電視從過於嚴苛的規管鬆綁，與其他視訊平台在公平的基礎上競爭，並且將協助及帶領有線寬頻產業持續數位轉型，實現智慧宅、智慧社區數位新生活的願景，發揮國家第二條資訊高速公路的角色，協助強化國家網路數位韌性。

王鴻紳指出，感謝前任理事長台廖紫岑，在任內帶領產業積極與政府及各單位溝通，並奠定方針使有線寬頻網路成為國家數位韌性的一環，積極推動同業合作落實智慧生活數位加值應用，他將在此一基礎之上繼續努力，首要任務是持續與政府及執法單位、權利人共同合作，有效打擊盜版尤其是猖獗的盜版機上盒，其危害是全球性，不僅威脅各國及台灣影視產業鏈的生存，海內外專家更已驗證，盒子本身暗藏資安、國安威脅，CBIT 除循現行司法途徑查緝，也期盼向行政院陳情，建議行政院指派主責機關，比照兒少保護、打詐，採取更積極有效的解決對策。

在法規鬆綁上，王鴻紳表示，有線電視 (CATV) 在 OTT TV、IP TV 等相同服務的競爭下，訂戶數持續 32 季負成長，到 2025 年第 3 季已跌破 430 萬來到 429 萬多戶，目前最新發展趨勢，國際最大影音社群平台已開始經營套餐組合頻道，與 CATV 沒有差異甚至積極搶食市場，國際最大影視串流平台在台灣已是單一最大收視平台，但卻只有 CATV 受到法規嚴格規管，無法與其他視訊平台公平競爭。

王鴻紳建議，台灣的法規應該跟上全球化及匯流的腳步，儘速檢討並對 CATV 鬆綁，才能讓有線電視 / 有線寬頻產業活下去獲得轉型的機會；王鴻紳指出，他也將延續有線寬頻智慧生活的願景，與會員合作深耕有線寬頻網路優質升級，持續加強此一台灣最主要本土文創播送平台與家庭和社區的黏著度，成功翻轉有線電視數位轉型。