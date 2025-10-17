台數科：以5G專網 × MR體感打造智慧運動新時代

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 15:36

2025 TIE 台灣創新技術博覽會於 10 月 16 日至 18 日在台北世貿一館盛大登場，今年以「AI 跨域創新，智慧驅動未來」為策展主軸。台數科 (6464-TW) 受數位產業署邀請進駐「智慧永續館」，以自主研發的「MR 擊球輔助頭盔」展示 5G 專網跨場域整合成果，開啟智慧運動新體驗。

台數科指出，此一技術結合低延遲、高頻寬的 5G 網路與 AI 動作分析，讓使用者能透過混合實境（MR）進行沉浸式擊球訓練，並即時獲得數據回饋與姿勢指導，呈現 5G 在運動科技應用上的新里程碑。

台數科集團總裁廖紫岑表示，台數科希望讓 5G 與 AI 不僅服務城市，更能走進自然場域，提升台灣的國際交流與科技外交實力，讓科技成為人與環境共榮的橋樑。

台數科將智慧場域技術長期應用於休閒產業，攜手霧峰高爾夫球場打造全台第一座導入 5G 專網的智慧高爾夫場域。球場整合 AI 影像辨識、感測系統與雲端分析，球員揮桿的姿勢、速度、球距與落點等數據可迅速上傳雲端進行比對，並透過 MR 裝置回饋給使用者，形成個人化訓練循環。

同時，此一系統內建「虛擬高爾夫教練」，能即時提供動作姿勢指導，並顯示球場氣候資訊、果嶺碼數及脫困示範等輔助內容，協助體驗者快速掌握擊球技巧，宛如置身真實球場中受訓。

台數科指出，在 2025 TIE 展中，觀展民眾可戴上「MR 擊球輔助頭盔」體驗沉浸式互動，透過 5G 連線完成動作捕捉、雲端比對與 AI 即時回饋。這項體感技術的核心架構即源自霧峰球場的實際 5G 應用，象徵台數科已成功將「展示概念」落實為「商轉實績」。

台數科指出，今 (2025) 年 5 月 21 日，帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團來台，特別前往霧峰高爾夫球場，親身體驗結合 5G 專網與 MR 技術的智慧揮桿服務。惠恕仁盛讚台灣在科技融入環境的創新成果，並期待未來與台數科展開智慧觀光與綠色運動合作，推動帛琉觀光與永續產業升級。

台數科長期以「智慧連結、跨域整合」為發展主軸，結合雲端、AI、5G 專網與在地服務能量，拓展多元場域應用。從家庭娛樂到智慧運動，從教育訓練到遠距醫療，台數科以 5G 為底層動能推動產業升級，並將智慧生活願景落實於日常場景。