鉅亨網新聞中心 2026-03-21 10:10

美國川普政府週五 (20 日) 公布全國性人工智慧 (AI) 政策框架，試圖建立統一的國家級監管體系，為快速發展的 AI 技術制定一致的安全與規範標準，同時限制各州自行立法的空間。此舉被視為美國在全球 AI 競爭中鞏固主導地位的重要一步。

這份綱要性文件提出六大政策支柱，涵蓋 AI 產品、基礎設施及應用場景的監管機制。其中包括導入兒童網路安全規範、建立 AI 資料中心審批流程，以及對能源使用進行標準化管理。隨著大型 AI 模型快速擴張，資料中心耗電量激增，能源議題已成為政策關注焦點之一。

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白宮同時呼籲國會針對 AI 衍生的複雜議題加速立法，包括智慧財產權保護，以及制定規則以防止 AI 系統被用於壓制或審查合法政治言論與異議。共和黨眾議院領導層表示，該框架為國會提供清晰的立法路線圖，能在促進創新的同時保障消費者權益，並將兒童安全列為優先事項。

根據規劃，白宮將在未來數月與國會合作，推動將此框架轉化為正式法案，目標是在年內完成立法。白宮科技政策辦公室主任麥可 · 克拉齊奧斯指出，該提案預期可獲得兩黨支持，但外界普遍認為，在當前高度分裂的國會環境下，推動立法仍面臨不小阻力。

目前共和黨雖在眾議院握有微弱多數，但內部分歧明顯，加上川普已敦促黨內優先推動選民身分認證相關法案，使 AI 立法排序面臨競爭。本週美國參議院亦花費大量時間審議《保障美國選民資格法案》，該法案尚未取得足夠票數通過。

在聯邦層級推動統一規範的同時，各州已開始自行行動。包括紐約州與加州等地立法者，正積極推進各自的 AI 監管措施，以回應社會對 AI 風險的疑慮。然而，這種「各自為政」的趨勢引發產業界反彈。

多家科技企業與 AI 業界人士警告，碎片化監管可能提高合規成本，抑制創新，並削弱美國在全球 AI 競爭中的優勢。部分大型科技公司如微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與輝達 (NVDA-US) 近年持續加碼 AI 投資，市場規模與技術競賽快速升溫，使政策方向更具戰略意義。

事實上，川普政府早在去年 12 月已簽署行政命令，要求建立全國統一的 AI 監管標準，並警告若各州制定被認為阻礙 AI 發展的法規，聯邦政府可能暫停對相關州的寬頻資金支持。白宮在最新框架中再次強調，國會應優先於各州立法，避免出現 50 套相互衝突的規則體系，確保全國形成一致且負擔最低的監管環境。