鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-22 09:12

全球人工智慧頂級盛會輝達 GTC 大會於 3 月中旬盛大登場。國內科技品牌大廠包含華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯 (7875-TW) 及微星 (2377-TW) 與技鋼全數精銳盡出。各家業者針對生成式人工智慧與大型語言模型加速落地需求展出最新運算基礎架構。

台灣PC品牌大廠強攻GTC 華碩與技嘉齊秀最新運算解方。(圖：shutterstock)

華碩在此次大會中發表支援輝達 Vera Rubin 平台的全新全液冷人工智慧基礎架構。該公司推出專為海量工作負載設計的液冷裝置，並攜手國際大廠構築全棧式電力與冷卻基礎設施。其機櫃級系統熱設計功耗最高可達 227 千瓦，每瓦效能較過往大幅提升 10 倍。

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技嘉旗下技鋼科技則宣布將於台灣建立名為 GAIFA 的集中式運算樞紐。這座人工智慧工廠將提供包含最新基礎建設與軟體平台的完整全堆疊解決方案。在硬體展示方面，技鋼展出整合 36 顆處理器與 72 顆繪圖晶片的機櫃級超級電腦，透過全面液冷設計實現高效能與高能源效率。

宏碁旗下安圖斯科技展出兩款專為生成式人工智慧打造的最新世代旗艦伺服器。該公司發表全新企業級管理與部署平台，透過智慧化算力調度與大規模叢集管理，結合開源推論框架大幅提升資料處理效率。安圖斯也同步揭示與宏碁智醫合作的智慧醫療應用藍圖，透過地端部署架構協助高度監管的醫療機構安全轉型。

微星科技從資料中心運算平台一路涵蓋至智慧巡檢場域，呈現出完整佈局。現場展示採用模組化架構的伺服器平台以及桌邊型超級電腦，將資料中心等級算力帶入本地端開發環境。在邊緣運算應用上，微星展出結合數位孿生模擬技術的智慧巡檢車，藉此加速各項技術在智慧工廠與公共場域的實際落地應用。

針對開發人員需求，華碩與技鋼皆推出搭載最新超級晶片的桌上型或桌邊型超級電腦。這些設備相容最新開源架構，讓開發人員能在本地建置全天候運作的自主代理程式。此舉不僅確保私有裝置端推論的安全與隱私，更能有效降低對企業級雲端架構的依賴。