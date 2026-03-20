標普恐下探6000點？BTIG：機率「不低」關鍵支撐在這

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-20 10:30

BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 周三 (18 日) 在報告中警告，美股整體環境持續惡化，關鍵技術水準面臨壓力，標普 500 指數存在進一步下跌風險。

標普恐下探6000點？BTIG：機率「不低」(圖：Reuters/TPG)

Krinsky 指出，標普 500 目前正第三次測試其 200 日移動平均線，且「我們對該水準能否守住支撐缺乏信心」。

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周四收盤，標普 500 指數下跌 0.3%，至 6,606 點，跌破 200 日移動平均線，為去年 11 月底以來新低。

他認為，去年 11 月低點 6,521 點是更值得關注的關卡，但同時強調，「我們仍看到進一步下行風險，且認為指數下探 6,000 點的機率不低」。

Krinsky 補充稱，市場動能依然疲弱，「目前的責任在多頭身上，必須證明近期的下跌趨勢並不成立」。

BTIG 指出，若標普 500 能重新站上約 6,900 點，空頭才可能失去主導權。

BTIG 也提到，主要指數再度轉弱，道瓊工業指數已跌破其 200 日均線。

金融類股今年以來表現最差，累計下跌 11%，且「幾乎沒有跡象顯示近期跌勢已經結束」。

他指出，「一如既往，我們更關注市場對消息的價格反應，而非消息本身。」美光股價周四下跌 3.8%。

此外，非必需消費類股也顯得脆弱。BTIG 警告，若相關 ETF(XLY) 跌破 110 美元，將構成「重大技術性跌破」，而營建股則已創下本輪周期新低。