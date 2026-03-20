鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-20 09:22

中國 3 月貸款市場報價利率（LPR）報價按兵不動，1 年期 3.0%，5 年期以上 3.5%，連續第 10 個月保持不變。

中國3月LPR按兵不動，連續第10個月保持不變。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》周五（20 日）報導，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%。

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作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率，自 2025 年 5 月下調後已經連續十個月按兵不動，因此，LPR 報價的定價基礎本月未發生改變。LPR 上次調整是在 2025 年 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均下調 10 個基點。

央行在今年 1 月進行了結構性「降息」，並稱今年「降準降息仍有空間」。

中國人民銀行黨委在 3 月 18 日召開擴大會議，深入學習中共中央總書記習近平在全國「兩會」期間的講話精神，貫徹國務院第十一次全體會議要求，研究部署具體落實舉措。

中國人民銀行黨委指出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟運行情況，引導和調控好利率水準，強化利率政策執行和監督，規範融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。