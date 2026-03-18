高盛：受衝突影響 印度盧比兌美元恐跌至95
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
高盛集團印度首席經濟學家指出，由於受到伊朗衝突的後續影響，印度盧比兌美元在未來 1 年內可能會跌至 95 ，若通膨隨之升溫，將迫使印度央行採取行動。
高盛經濟學家 Santanu Sengupta 周三 (18 日) 表示，鑑於經常帳赤字正在擴大，盧比匯率持續面臨壓力。他指出，雖然目前的通膨尚在控制之中，但如果高油價與盧比貶值的影響傳導至消費價格，印度央行將需要收緊貨幣政策，不過這預計是後續才會面臨的問題，而非當務之急。
盧比兌美元周三匯率約為 92.4375，接近上周五創下的 92.4575 歷史收盤新低。為了緩解盧比跌勢，印度央行已持續介入貨幣市場進行干預。
高盛上周已將印度今年的經濟成長預測從 7% 下調至 6.5%，並將通膨預期上調了 30 個基點。此外，高盛預測今年經常帳赤字占 GDP 的比率，將從 2025 年的水準擴大 0.8 個百分點，達到 1.2%。
Sengupta 表示，由於印度政府正利用財政政策來緩衝能源衝擊對經濟的影響，印度央行目前不需要立即行動，但可能會提供流動性支持。然而，根據衝突持續時間與油價波動，自 4 月開始的下個財政年度，可能面臨債券供應增加的風險。
印度央行在二月份維持利率不變，總裁 Sanjay Malhotra 當時示意貨幣政策將維持一段較長時間的觀望。
消費需求與政府補貼 在需求端，Sengupta 認為能源短缺雖可能衝擊城市消費，但受惠於低糧價，農村需求依然保持穩健，因此他對印度經濟應對壓力的能力仍持樂觀態度。
為了保護消費者免受高價衝擊，印度政府可能會調降燃料貨物稅或增加化肥補貼。由於印度約 85% 的化肥需求依賴進口，該領域被視為關鍵產業。高盛預計政府將盡全力保護該產業免受全面通膨的影響，並估計相關補貼支出可能會使政府支出增加 GDP 的 0.3%。
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