鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-16 04:00

關於樓蘭，絕大多數人想到的是唐詩「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，或者神秘的「樓蘭美女」。除了「樓蘭」這個地名看起來充滿詩意，可以滿足某種異域想象，對樓蘭的歷史真正了解的人並不多。

據《第一財經》報導，在新書《失落之城：樓蘭四千年》中，中國人民大學教授、長期在樓蘭從事考古研究的陳曉露根據最新考古發現，介紹了樓蘭的前世今生。

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陳曉露說，撰寫這部面向民眾的學術普及著作，是希望打破專業壁壘，將考古田野中觸摸到的歷史傳遞給更多人。作為一名考古工作者，她無數次在遺址現場接待慕名而來的歷史愛好者和遊客。

人們親眼看到風化了的斷壁殘垣、毀得已經看不出來原樣的陶片瓷屑，聽考古工作者用「地層堆積」、「文化類型」等專業術語介紹，原本期待的眼神變得困惑、失落。

「原來考古遺址是這樣」，很多人還這樣遺憾地感嘆。每當這種時候，陳曉露就意識到把專業考古知識傳遞到公眾的重要性。

具體到樓蘭古國，陳曉露認為民眾通常有兩種誤讀：一是過度浪漫化，將其簡化為一個「神秘的失蹤謎題」；二是認知扁平化，僅停留在漢朝，忽視其前後跨越四千年的生命歷程。實際上樓蘭歷史有四千年，是一個從史前到漢唐的西域交通樞紐，直至最終沉寂的完整文明周期。

在唐朝邊塞詩歌中，樓蘭是反覆出現的西域古國名。為什麼唐人這麼青睞樓蘭？陳曉露說，樓蘭在漢代絲綢之路中的位置很重要，進西域第一站，就是要先在樓蘭做好一切補給。

同時，在西域諸國中，樓蘭王國離漢文化最近，受漢文化影響最多，是漢朝開始經營西域的地方，也是漢帝國和匈奴帝國都想爭奪的西域區域之一。

作為小國，樓蘭王兩邊勢力都不敢得罪，只好分別派出質子以表忠心。其中，樓蘭在西漢的質子尉屠耆向漢昭帝報告，稱自己在樓蘭做國王的哥哥因為在匈奴做過質子，就偏袒匈奴，被匈奴離間，數次殺害漢使。漢昭帝一怒之下派了一位叫做傅介子的刺客，去刺殺樓蘭王。

傅介子星夜疾馳趕到樓蘭，成功利落地完成使命，把樓蘭王的人頭帶回長安懸首示眾，避免漢朝勞師遠征，獲得公卿上下一致認可。

隨後，尉屠耆也被漢朝扶持為新的樓蘭王。之前，「樓蘭」這個名字是漢朝人根據當地語言做的音譯，樓蘭王被刺殺後，漢昭帝給樓蘭改了一個漢文化色彩很濃的名字，叫做「鄯善」。從此，樓蘭作為一個國家的名稱就結束了。

尉屠耆回去之前向漢昭帝請求，說自己在漢朝很久，歸去後勢單力薄，樓蘭王還有兒子在，擔心回去又被刺殺。樓蘭國還有一個城市叫伊循城，土地肥美，希望派一個將軍去屯田積穀，讓自己有所倚靠。

漢昭帝答應了這個請求，從此以後在伊循屯田設官。到了 5 世紀，鄯善在西域群雄爭奪中逐漸走向衰亡，國民陸續移居伊吾、高昌及中原。

「斬樓蘭」成為漢朝勢力在西域得到拓展的標誌性事件，也因為刺殺本身的戲劇性，使得樓蘭在歷史上留下重重一筆，「唐人依然叫『樓蘭』，是希望也像漢人那樣再現盛世場景，到西域去開疆拓土、建功立業。」陳曉露說。

1901 年，瑞典探險家斯文 · 赫定在進行第二次西域考察時，發現了樓蘭古城，如此不毛之地竟然有一個不同尋常的文明，成果一經公布，就轟動了世界。

遺址中出土了大量漢文和佉盧文文書，漢學家希姆利（Karl Himly）研究後發現，文書中多次提到「樓蘭」，表明斯文 · 赫定發現的遺址就是西漢歷史上的樓蘭王國所在地，也是「斬樓蘭」故事的發生地點，於是很自然地把遺址命名為「樓蘭」（後由斯坦因編號為 LA）。

不過之後 120 多年裡，考古人員進行多次發掘工作，並沒有在古城裡發現相當於「斬樓蘭」故事發生時代的任何遺跡遺物，能看到的地表遺存，最早屬於東漢，大多則是魏晉時期。

陳曉露說，研究者開始懷疑 LA 古城究竟是不是歷史文獻中記載的「樓蘭」？從 LA 古城出土的文書表明，它就是魏晉時期西域長史治所。

陳曉露說，LA 的確是一座十分重要的城址，只是它並非樓蘭城。不過從斯文 · 赫定時期就約定俗成了「樓蘭古城」，才會在民眾之中引起誤解，「這種情形再次說明了考古遺址命名的重要性」。

樓蘭更名為鄯善後，親漢的新國王尉屠耆回去後，究竟有沒有遷都？一直也是樓蘭考古中待解的謎團。

2014 年，陳曉露再次去羅布泊考察時，來到附近的米蘭遺址。遺址聘請的臨時看護員送來一件文物，是一把非常典型的草原游牧人群使用的青銅斧，年代不會晚於西漢。

上世紀 80 年代，米蘭古城還出土過一件鎏金銅鹿，也是漢代之物。陳曉露看到新文物出土後非常激動，這些先後發現的文物都證明米蘭古城在漢代就存在了。