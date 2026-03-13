鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-13 17:10

由於市場愈發擔心中東戰爭長期化將對經濟造成嚴重後果，鋁價在創下 2022 年以來的新高後，周五 (13 日) 隨其他金屬一同回落。

儘管鋁價因供應中斷預期在周線上仍有望錄得大幅增長，但投資者正權衡能源成本飆升若重創全球經濟，將如何衝擊金屬需求。目前中東衝突尚無結束跡象，美國總統川普與伊朗新最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 皆表現出強硬立場。

截至周五上午，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價下跌 1% 至每噸 3,481.50 美元，而此前三個交易日已累計上漲約 4%。與此同時，銅、鋅與鎳價也紛紛走低。

這場持續深化的衝突引發了市場對「停滯性通膨」的恐懼，即能源價格飆升推高通膨的同時削弱了經濟成長。雖然銅等金屬在戰爭爆發後有所下跌，但由於中東地區佔全球鋁產量的十分之一，鋁價相對獲得支撐。目前，中東地區各處設施的工業中斷情況普遍，行經荷姆茲海峽的大宗商品運輸幾乎完全停滯。

瑞銀集團 (UBS) 分析師 Lachlan Shaw 團隊指出，若航運限制持續數周，冶煉廠關閉的風險將進一步增加。瑞銀已將 2026 年鋁價預測上調 13% 至每噸 3,250 美元，認為戰爭導致的中斷將加速全球市場的供應緊縮。

在供應端，巴林鋁業 (Aluminium Bahrain BSC) 因物流中斷向客戶宣布不可抗力。此類中斷導致交易商爭相從倉庫提取金屬，現貨金屬的溢價也隨之飆升。