鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-12 20:16

伊朗在荷姆茲海峽布水雷，多艘貨船遭到砲擊，帶動國際油價漲勢再起，台北股匯今 (12) 日同步走弱，受到外資賣股匯出影響，新台幣兌美元面臨 31.9 元關卡保衛戰，終場貶勢略見收斂，收在 31.845 元、貶值 9 分，終止連二日強升，台北與元太外匯市場總成交值放大至 34.1 億美元。

〈台幣〉油價漲勢再起 股匯齊殺貶9分直逼31.9元關卡。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元本周走勢如坐雲霄飛車，周一重貶超過 2 角，直逼 32 元整數大關，周二、周三受到川普喊話戰爭即將結束激勵，匯價展開強彈，今天以 31.78 元開盤後，由於布蘭特原油再度漲破每桶 100 美元，新台幣一路走貶，最低觸及 31.898 元，但在央行調節下，終場貶勢收斂收在 31.845 元。

‌



台北股匯今天連袂走弱，外資大舉賣超台股 711 億元，指數終場下跌 532.33 點，收在 33581.86 點，守住月線 33427 點，權值王台積電表現疲弱，收在 1885 元，下跌 55 元，台達電、鴻海、日月光投控等大型權值股紛紛收黑。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數上漲 0.46%，日元貶值 0.37%，韓元貶值 0.36%，新台幣貶值 0.28%，新加坡幣貶值 0.22%，人民幣亦小貶 0.09%，亞幣普遍走疲。