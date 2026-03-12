〈台幣〉油價漲勢再起 股匯齊殺貶9分直逼31.9元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北
伊朗在荷姆茲海峽布水雷，多艘貨船遭到砲擊，帶動國際油價漲勢再起，台北股匯今 (12) 日同步走弱，受到外資賣股匯出影響，新台幣兌美元面臨 31.9 元關卡保衛戰，終場貶勢略見收斂，收在 31.845 元、貶值 9 分，終止連二日強升，台北與元太外匯市場總成交值放大至 34.1 億美元。
新台幣兌美元本周走勢如坐雲霄飛車，周一重貶超過 2 角，直逼 32 元整數大關，周二、周三受到川普喊話戰爭即將結束激勵，匯價展開強彈，今天以 31.78 元開盤後，由於布蘭特原油再度漲破每桶 100 美元，新台幣一路走貶，最低觸及 31.898 元，但在央行調節下，終場貶勢收斂收在 31.845 元。
台北股匯今天連袂走弱，外資大舉賣超台股 711 億元，指數終場下跌 532.33 點，收在 33581.86 點，守住月線 33427 點，權值王台積電表現疲弱，收在 1885 元，下跌 55 元，台達電、鴻海、日月光投控等大型權值股紛紛收黑。
觀察主要貨幣今天表現，美元指數上漲 0.46%，日元貶值 0.37%，韓元貶值 0.36%，新台幣貶值 0.28%，新加坡幣貶值 0.22%，人民幣亦小貶 0.09%，亞幣普遍走疲。
荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸咽喉，目前油價重回 100 美元之上，避險資金也回流美元，專家指出，受油價推升物價 (通膨預期) 與地緣政治恐慌影響，外資恐偏向撤離亞洲股匯，若美元持續在 100 震盪，台幣也將面臨貶值壓力，短線不排除貶破 32 元、甚至往 33 元邁進。
