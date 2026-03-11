鉅亨網編輯林羿君 2026-03-11 11:30

距離美國總統川普與中國國家主席習近平會面僅剩三週，北京方面對於華府在會前準備工作的進度感到不滿，認為美方準備不足，可能使這場備受矚目的高峰會最終僅限於商業與貿易協議，而無法觸及更關鍵的外交與安全議題。

川習會倒數三週仍倉促規劃 北京不滿華府準備不足。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，中方官員對川普預計於 3 月 31 日訪問北京前的籌備節奏感到失望，尤其對於許多安排似乎仍在最後一刻才開始規劃感到不滿。此外，白宮對於川普此行的具體期待與目標缺乏明確溝通，也讓北京方面感到困擾。

中方的不滿部分源於白宮背離了過往籌辦國事訪問的標準慣例。在 2017 年川普上一次訪中前，美方早在數月前便派遣國務卿與商務部長前往中國鋪路；而本次規劃，美方僅於本月初派遣低階官員組成的先遣小組抵達北京。

儘管如此，一名匿名白宮官員表示，川普政府對行程的後勤與政策成果準備感到十分自在；中國外交部則僅簡短回應，雙方正就兩國元首的互動「保持溝通」。隨著籌備工作逐步展開，一支由較低層級官員組成的美國先遣團，已於本月稍早抵達北京。

為了釋放雙方仍致力於促成領袖會面的訊號，美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰預計本週末將在巴黎舉行新一輪會談。兩人過去的對話多半集中於貿易議題。

在缺乏更完整政策協調的情況下，商業交易可能成為此次高峰會最主要的成果。彭博先前報導指出，中國可能向波音公司訂購 500 架客機。此外，川普政府也希望促成一項協議，使輝達能向中國的非軍事企業出口先進的 H200 人工智慧晶片。

其他可能討論的議題還包括中國對美國的投資、電動車與電池產業合作、人工智慧發展，以及人文交流等領域。

然而，兩岸與地緣政治分析家擔憂，目前的會談安排，幾乎沒有足夠時間為關稅與商業協議以外的敏感議題鋪路。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，從中國的角度來看，此次議程中最重要的議題其實是台灣問題，而不是貿易、投資或科技。

習近平上個月在與川普通話時，曾對美國持續對台軍售表達關切，並敦促華府以「極其謹慎」的態度處理相關議題。中國外交部長王毅在週日的年度記者會上也重申，北京認為台灣問題是「中國核心利益中的核心」，同時呼籲雙方將 2026 年打造為中美關係的「里程碑之年」。

雖然籌備不足引發中方不滿，但在川普領導下的白宮，這已是常態。川普偏好即興發揮並視其為優勢，隨時可能轉換策略，因此幕僚通常不願過早敲定協議或過度僵化會議劇本。

儘管文化與風格存在差異，川普週一仍表達了對行程的承諾，並聲稱他在處理伊朗衝突時已考量到中國利益。他向媒體表示，美軍護航荷姆茲海峽的承諾是為了保護中國等國的能源供應，「我們這是在幫中國的忙，我們與中國關係良好，這是我的榮幸。」