鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-10 12:04

為響應政府照顧婚育族群政策並慶祝成立 25 周年，台灣金聯今 (10) 日宣布，自 3 月 11 日起至 4 月 7 日正式啟動 2026 年度平價住宅銷售。今年共釋出 100 戶優質物件，不僅維持市價約 92 折的讓利原則，更首度推出 20 戶「婚育宅」專供新婚及育兒家庭申購，只要是 2 年內登記結婚或育有 0-6 歲學齡前幼兒 (含胎兒) 即可登記。董事長宮文萍強調，為防堵房價炒作，今年新增「一人限登記一戶且僅供自住」規定，搭配「四大保證」與「三免優惠」，協助民眾在房價高漲的環境下輕鬆實現成家夢想。

123萬買溫泉套房！台灣金聯釋百戶平價宅 首推「婚育專案」92折成家。(鉅亨網資料照)

宮文萍指出，今年活動是與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，提供婚育宅及平價住宅共 100 戶，以略低於市價約 92 折的固定價格，供民眾登記申購，主要物件集中在北北桃地區，約占 47%；售價在 1000 萬元以下者，約占 43%；最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用之養生套房，售價 123 萬元，相當經濟實惠。

防堵炒房 宮文萍：今年一人限登記一戶、僅供自住需簽切結

宮文萍表示，今年銷售活動在規則上做了一些調整，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次在平價住宅中新增保留 20% 屋源，專屬婚育家庭申購；其次，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，新增限制申購人限購 1 戶，希望長期以來支持本項活動的民眾要特別注意。

另外，為協助申購民眾順利取得融資，今年也擴大邀請 5 家銀行及 1 家農會 (包括土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會)，提供台灣金聯客戶融資服務。

宮文萍強調，台灣金聯長期以來所提供的「四大保證」：產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋，以及物件以定價申購免再加價、免仲介費 (至少可再省下總價約 2% 費用)、免過戶代書費之「三免」都沒有改變。加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作房價，對平抑房價有一定的示範作用。

北北桃精華區 47 戶平價宅最吸睛 43 戶總價不到千萬

宮文萍進一步指出，今年出售的 100 戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，六都就占了 81 戶，其中北北桃有 47 戶；以全部物件售價分析，平均每戶 1319 萬元，其中 1000 萬元以下占 43 戶，且六都均有 1000 萬元以下物件可供選擇。

特別是婚育宅部分，考慮婚育族群接送或照顧成本，均為 2 房以上或具備親子友善設施 (如托育據點、遊戲空間)、周邊公共服務充足 (學區、交通、醫療)，生活機能完善及價格平實等特點，北北基有 7 戶、桃竹有 4 戶、中南高等三都各有 3 戶，且有 10 戶在 1000 萬元下，相信能夠符合婚育族群需求。

至於深受民眾喜愛的捷運宅，宮文萍說，今年共推出雙北高雄捷運沿線宅共 17 戶，包括台北市中山國小、麟光各 2 戶、信義安和 1 戶；新北市菜寮 3 戶、三重國小、先嗇宮、景安、永安市場、新店等站各 1 戶；高雄市文化中心 3 戶、左營 1 戶，交通便捷、生活機能完善。