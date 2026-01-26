公公合作再+1 台灣金聯旗下力興結盟臺灣銀行 攻包租代管、信託業務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-26 18:49

台灣金聯全資子公司力興公司今 (26) 日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業業務合作，這是台灣金聯公司 (兼力興公司) 繼上個月與臺灣企銀簽署業務合作備忘錄後，再次締造公公合作的成功案例。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍（左一）26日與臺灣銀行總經理吳佳曉，就雙方業務合作契約書互換約文，未來將強強聯手跨域結盟，在包租代管、信託業務互惠交流合作。（圖/台灣金聯公司提供）

簽約儀式由台灣金聯兼力興董事長宮文萍與臺灣銀行總經理吳佳曉共同出席。宮文萍致詞時強調，今年是台灣金聯成立 25 週年，走過四分之一世紀，經辦出租案件已達數萬件，目前仍有 500 多件自有不動產出租中，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；臺灣銀行在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，優異的表現多次獲得金管會安養信託獎肯定，其深厚底蘊與卓越實力，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。

宫文萍指出，台灣金聯以全資子公司力興與臺灣銀行異業結盟合作，就是以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，2025 年底，台灣地區年滿 65 歲人口數已占全部總人口數 20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占 25%，也即每 4 位就有 1 位年長者，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，非常不便，常面臨擁有自宅，行動不便又卻欠缺穩定現金流的困擾，若能將房屋委由台灣金聯 (兼力興公司) 包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，除可享有房屋租金收入外，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。