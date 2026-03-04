鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-04 15:50

受中東局勢惡化與地緣政治緊張升溫影響，韓元匯率本周波動劇烈。最新市場數據顯示，韓元周三 (4 日) 在離岸交易中一度跌破 1500 韓元兌 1 美元的重要心理關卡，最低觸及 1505.8，這是自 2009 年 3 月以來、時隔 17 年的最低價位。

韓元匯率劇震 一度跌破1500大關 創17年來新低(圖:shutterstock)

隨後，在南韓當局加強市場監控並發出干預信號後，匯率稍微回穩至約 1477 至 1481 韓元區間。

‌



據《路透》報導，此次韓元的崩跌主要受內外部多重利空因素交織影響。首先，美國與以色列對伊朗發動攻擊，導致中東衝突擴散，引發全球市場恐慌與通膨擔憂。作為全球第四大石油進口國，南韓能源幾乎完全依賴進口，其中約 70% 的原油供應來自中東。隨著布蘭特原油價格在每桶 82 至 84 美元高位震盪，高昂的能源成本對韓元造成沉重壓力。

Vantage Global Prime 資深市場分析師 Hebe Chen 形容，亞洲市場因正陷入能源漲價、強勢美元與地緣政治的「毒藥雞尾酒」困境中。她進一步指出，這不僅僅是技術性的回調，更像是一種「心理上的投降」。

此外，國內金融市場的集體拋售，也加劇了本幣貶值。南韓 KOSPI 指數遭遇自 2008 年以來最大的兩日跌幅，外資大量撤出三星電子與 SK 海力士等權重股，導致市場價值大幅蒸發。

南韓央行隨即發表聲明，強調將密切關注匯率是否過度偏離經濟基本面，並隨時準備應對市場的「羊群效應」。央行官員指出，目前南韓的美元流動性依然充裕，主權信用違約交換 (CDS) 利差穩定，當前狀況與過去的金融危機不可同日而語。