〈台幣〉股匯逃殺 重貶逾1.4角創去年5月來新低價位

2026-03-04

受中東戰局影響，全球金融市場恐慌氣氛快速拉升，台股今 (4) 日早盤一度重挫多達 1300 點，盤中跌點收斂至不到 900 點，而新台幣則再度呈重貶格局，開盤半小時最低來到 31.752 元，貶值達 1.43 角，創去年 5 月以來新低價位。

台北股匯市今日連袂走弱。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.64 元、貶值 3.1 分開出後，快速走低，交易僅僅半小時最低已來到 31.752 元。

觀察主要亞幣，泰銖重貶達 0.6%，新台幣貶逾 0.4%，韓元、星元貶 0.1% 左右，而美元指數續反彈 0.25% 左右。

元大投顧分析，美伊正式開戰導致荷姆茲海峽封閉，地緣風險短期暫未消除，後市須密切留意兩大關鍵，一是油價漲幅的強度和維持長度，二是運價成本飆升後，是否進一步轉嫁至終端市場。