〈台幣〉股匯逃殺 重貶逾1.4角創去年5月來新低價位
鉅亨網記者王莞甯 台北
受中東戰局影響，全球金融市場恐慌氣氛快速拉升，台股今 (4) 日早盤一度重挫多達 1300 點，盤中跌點收斂至不到 900 點，而新台幣則再度呈重貶格局，開盤半小時最低來到 31.752 元，貶值達 1.43 角，創去年 5 月以來新低價位。
新台幣今日以 31.64 元、貶值 3.1 分開出後，快速走低，交易僅僅半小時最低已來到 31.752 元。
觀察主要亞幣，泰銖重貶達 0.6%，新台幣貶逾 0.4%，韓元、星元貶 0.1% 左右，而美元指數續反彈 0.25% 左右。
元大投顧分析，美伊正式開戰導致荷姆茲海峽封閉，地緣風險短期暫未消除，後市須密切留意兩大關鍵，一是油價漲幅的強度和維持長度，二是運價成本飆升後，是否進一步轉嫁至終端市場。
元大投顧認為，對市場而言，速戰速決可使供應鏈斷裂的預期迅速收斂，衝擊遠比持久戰小，但若演變成長期對抗，全球通膨和利率環境將會面臨重新定價的風險。
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美元升值、降息前景黯淡 金價挫跌3.6%
- 〈紐約匯市〉美元升至1月來最高 再次鞏固避險貨幣地位
- 通膨陰影再現！美元霸氣反彈 料創近一年最大兩日漲幅
- 罕見！全球股市、債市、黃金同步下跌 專家：市場投資人「現金為王」因應崩盤
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇