2026-03-03

隨著以色列與美國對伊朗發動空襲，中東局勢急劇升溫，導致國際油價應聲大漲 10%。面對能源市場的劇烈波動，美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 周一 (2 日) 晚間宣布，聯邦政府將推出一項「階段性計畫」，旨在減輕油價飆升對經濟與民生的衝擊。

中東戰火引發油價飆升 美國宣布啟動階段性緩解計畫(圖:shutterstock)

中東衝突已對全球能源供應鏈造成嚴重威脅，由於荷姆茲海峽這一全球石油運輸命脈的航行受到嚴重限制，各石油公司、貿易商、航運商及保險公司正緊急停止在該區域的營運。

更令市場憂心的是，全球最大的海上保險公司與保險協會，已決定取消行經波斯灣與荷姆茲海峽船隻的「戰爭風險保險」，這將進一步阻礙原油的流動。

魯比歐坦言，美方早已預見對伊朗發動打擊後會引發油價波動。他強調：「我們在行動前就知道這會是一個因素，因此我們已經制定了相應計畫。」

這一緩解計畫將由能源部長賴特 (Chris Wright) 與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 共同主導，預計周二開始分階段推行，以期降低衝突對能源市場的衝擊。

然而，能源市場的震盪已迅速傳導至美國國內，全美平均汽油價格自去年 11 月以來，首次突破每加侖 3 美元大關，目前來到每加侖 3.052 美元。GasBuddy 石油分析主管 Patrick de Haan 指出，除了伊朗戰爭因素外，煉油廠目前正轉而生產成本較高的夏季規格汽油，兩者共同導致油價已高於去年同期水準。

此外，柴油價格的漲勢更為顯著，目前平均價格已攀升至每加侖 3.812 美元，創下 2024 年 7 月以來的新高。