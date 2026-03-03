鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-03 17:27

金管會今 (3) 日公布壽險業外幣保單銷售統計，114 年截至 12 月底為止，外幣保險商品新契約保費收入折合新臺幣約 4,189.18 億元。這項數據相較於 113 年的 3,226 億元，呈現約 3 成的顯著成長，外幣保險市場在經歷波動後已展現回穩態勢。

在外幣保單的結構分布上，傳統型保險新契約保費收入折合新台幣約 3,485.96 億元，占比高達 83%。投資型保險則折合新台幣約 703.22 億元，佔整體外幣保單新契約保費收入比例約 17%。

以幣別觀察，美元保單依然是市場主流，新契約保費收入約 132.52 億美元。其中美元傳統型保單表現尤為強勁，新契約保費收入達 111.03 億美元，佔美元保單比例超過 8 成。

保險局分析指出，美元傳統型保單能較前年同期大幅增加 33%，主要是受惠於壽險公司積極推動美元利變型與分紅保單。這類產品有效觸動市場需求，成為帶動整體美元保單成長的核心引擎。

美元投資型保單去年新契約保費則約 21.49 億美元，佔比約 16%。這部分的成長主因來自銀行通路與保險公司合作，特別針對美元投資型商品推出新策略，進而提升整體的銷售效能。

單以 114 年 12 月數據來看，美元投資型與傳統型保單均較 11 月上升。受美國聯準會宣布降息影響，市場投資信心增強，帶動 12 月單月美元投資型新契約保費收入來到 2.4 億美元，高於 11 月的 1.98 億美元。

相較於美元的熱絡，澳幣與人民幣保單則呈現不同走勢。澳幣保單去年新契約保費收入約 2.62 億澳元，因投資人對澳幣資產信心減損，銷售狀況較前年有所下滑。

人民幣保單新契約保費收入則約 1.72 億人民幣，其中投資型占比高達 78%。部分壽險公司透過銀行通路持續推廣人民幣投資型商品，使得該幣別銷售數字較 113 年略微增加。

儘管外幣保單買氣回升，金管會仍提醒消費者需審慎評估匯率風險。由於外幣保單的保費與給付皆以特定幣別收付，未來受益人領取保險金時，若該外幣出現貶值，結匯成新臺幣後可能產生損失。