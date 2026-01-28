鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-28 19:10

財政部高雄國稅局提醒民眾，將保單要保人變更為子女名義，等同於無償移轉財產，涉及贈與行為，應依規定申報贈與稅。以甲君為例，其將價值 35 萬元的保單變更要保人給兒子，因超過當年度免稅額且未申報，遭追繳 10 萬餘元稅款並處以罰鍰。國稅局呼籲，保單價值準備金屬財產權益，變更日之價值即為贈與金額，若有漏報應在被調查前自動補報補繳，以利加計利息免罰，確保財產移轉合法合規。

保單要保人變更小心成「贈與」！高雄國稅局查獲案例 補稅十萬還被罰傷荷包。（圖: shutterstock）

許多家長習慣在孩子年幼時以自己為要保人投保並繳納保費，待孩子成年後再將要保人變更為孩子名義，使其擁有執行保單的權益。然而，具有保單價值準備金的保險在法律上被視為財產，變更要保人等同於原持有人將保單價值移轉給他人。

財政部高雄國稅局指出，根據遺產及贈與稅法規定，這種無償移轉行為屬於贈與，應以「變更日」當天的保單價值準備金作為贈與金額，並依照規定申報贈與稅。

根據高雄國稅局揭露的案例，甲君在 105 年投保人壽保險並擔任要保人，被保險人為其子乙君。甲君於 114 年 1 月 10 日將要保人變更為乙君，卻忽略了申報義務。事後經國稅局查核，該保單在變更當日的價值準備金為 35 萬元，已超過年度贈與免稅額。國稅局最終核定補徵贈與稅 10 萬 6000 元，並針對未申報行為裁處罰鍰，讓原本的節稅或理財美意大打折扣。